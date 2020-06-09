Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı

Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı (2)TERÖRİSTLERİN SİLAH VE MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİİç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2...

09.06.2020 19:40 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:45
Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı (2)
TERÖRİSTLERİN SİLAH VE MÜHİMMATLARI ELE GEÇİRİLDİ
İç güvenlik operasyonları kapsamında Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin silah ve mühimmatları da ele geçirildi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, 2 el bombası, tabanca, çok sayıda mermi, silah dürbünü, fünye, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı ve harita ele geçirildi. Elazığ’da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste’den çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022’de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Son Dakika: Türkiye’de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Haberler››Güncel››Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:51: Eski kız arkadaşını darbeden zanlı tutuklandı - Haber 20:49: İran'ın güneyinde 5,7 büyüklüğünde ikinci deprem - Haber 20:47: Aydın'da 5 kişiyi öldüren sanık, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı - Haber 20:44: DRİFT YAPAN KADININ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU - Haber 20:43: Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Haber 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi 20:11: Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:28: Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı - Haber 19:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı - Haber 13:09: Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor - Haberler