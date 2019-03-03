Elazığ'da Ev Yangını

Elazığ
'da bir köyde ev çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Olay, Sivrice
ilçesi Üçlerce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Elazığ
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
İtfaiye, Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa
Kaynak: İHA