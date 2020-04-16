Elazığ'da evden çıkamayan gençlere 6 bin 114 kitap ulaştırıldı
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan gençlere 6 bin 114 kitap ulaştırıldı.
16.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:32
Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın, bir süre önce gençlerin hem evlerinde kalıp sağlıklı olmaları hem de kitap okuyarak kendilerini geliştirmeleri için başlattığı kitap kampanyasında 7 bin 236 genç kitap talebinde bulundu.
Valilik bünyesinde kurulan Vefa Destek Grubu ekibi, alınan talepler doğrultusunda son 5 günde 3 bin 57 kişiye ikişer kitabı evlerinde teslim etti.
Kaynak: AA
Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel