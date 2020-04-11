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Elazığ'da evden çıkamayan gençlere kitap ulaştırılıyor

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan gençler için başlatılan kampanyada toplanan kitaplar evlere servis ediliyor.

11.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:58
Elazığ'da evden çıkamayan gençlere kitap ulaştırılıyor
Elazığ 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan gençler için başlatılan kampanyada toplanan kitaplar evlere servis ediliyor.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın önerisi üzerine salgın nedeniyle evden çıkamayan gençlerin kitap okumaları için kitap kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında yardımseverlerin bağışlarıyla 5 binin üzerinde kitap toplanırken, "Vefa Destek Grubu" ekibi, Valilikten kitap talebinde bulunan gençlerin her birine 2'şer kitabı evlerinde teslim etti.
Valilikten kitap isteyen 17 yaşındaki Ahmet Melikşah Barut hem okulların tatil olması hem de sokağa çıkamadığı için evde daha çok ders çalışarak zamanını iyi değerlendirmeye çalıştığını belirtti.

Ders dışındaki vaktini evde kitap okuyarak geçirdiğini ifade eden Barut, "Gençlere sokağa çıkma yasağı geldiğinden dolayı evdeyiz. Sayın valimizin başlattığı bu kitap okuma kampanya sayesinde evlerde canımız sıkılmayacak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Sevilay Canpolat ise evde kalmak zorunda kalan gençler için çok yararlı bir kampanya olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Bayağı boş bir zamanımız var, bu zamanı da kitap okuyarak geçireceğiz. Valimize bu kampanyaları için çok teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı yerinde bir karar. Çünkü yayılma hızının her geçen gün düştüğünü görüyoruz. Test sayısındaki artışa göre vaka sayısı daha az çıkıyor. Bence önemli, iyi ve yerinde bir karar oldu. Korona virüsten korunmak için evde kalıyoruz. Tüm gençler de evde kalmalı ve bu salgını bir an önce yenmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Vali Kaldırım, kampanyaya ilişkin resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Sevgili yavrularımız. Kitaplarınız evlerinize gelmeye başladı. Hepinizden bol bol kitap okumanızı, evde kalmanızı ve benim hatırım için kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Bir de kitabına kavuşan her birinizin, 'Evde Kal Elazığ' çağrısı yapıp buradan paylaşmasını istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel
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