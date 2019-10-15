Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ'da fabrika yangını söndürüldü

Elazığ'da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın 10 itfaiye aracı ve 70 personelin müdahalesi ile 2 saat süren çalışma sonrasında söndürüldü.

15.10.2019 19:09Elazığ'da fabrika yangını söndürüldü
Elazığ'da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın 10 itfaiye aracı ve 70 personelin müdahalesi ile 2 saat süren çalışma sonrasında söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 7. kısımda bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile belde ve OSB'den 10 itfaiye ekibi sevk edildi. 70 kişilik ekip, yangına müdahale ederken aynı zamanda olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik süren çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken fabrikanın depo bölümü tamamen kullanılmaz hale geldi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı ve siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek yangın ve son durum hakkında bilgi aldı.

4 sene önce de yanmıştı

Öte yandan aynı fabrikada 2015 yılında çıkan yangında, üretim bölümünün tamamen kullanılmaz hale geldiği ve ana binanın da büyük bir bölümünün yandığını öğrenildi.

"Soğutma çalışmalarımız devam etmekte"

Saat 16.40 civarında yangının çıktığını belirten İtfaiye Müdürü Halil İbrahim Başgün, "Yangın ihbarı geldi. Anında olay yerine 4 ekiple geldik. Yangının büyük olduğunu görünce 4 ekip daha yönlendirdik. Daha sonra bizde geldik. Ham madde deposu yanmaktaydı ve sıçrama tehlikesi de vardı. 2 saatlik bir çalıma ile yangının önünü kestik. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

"Güvenlik tedbirlerinin hepsini almıştık"

Daha önceden yangın atlattıklarını dile getiren fabrika sahibi Mustafa Yücedağ, "O yüzden fabrikayı son sisteme dizayn ettik. Tehlike yerleri fabrika dışına taşıdık. Güvenlik tedbirlerinin hepsini almıştık. Yukarıda püskürtme ve alttan havalandırılıp su ile gazı dışarı atmasını son sistem yapmamıza rağmen yeterli olmadı. Alev anında aldı. Söndürme cihazları yeterli gelmedi. Ana fabrikaya sıçramadan organize itfaiyesi yetişti" diye konuştu. - ELAZIĞ

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:32 PKK/YPG Azez'e saldırdı: 6 sivil hayatını kaybetti
20:28 Sosyal medyada 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik kara propaganda yapan 5 kişi tutuklandı
20:33 Elazığ'daki fabrika yangını söndürüldü
20:27 AVM otoparkında araçtan inen şahsa otomobil çarptı
20:26 Bursa polisinden 20 milyon dolarlık "Man in the middle attack" operasyonu
20:25 Pansiyon işletmecisi işe aldığı şahıs tarafından gasp edildi
20:23 5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçan sürücü tutuklandı
15.10.2019 20:39:12