Elazığ'da Fabrikadan Hırsızlık İddiası

Elazığ
'da, bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan 2 bakliyat eleme makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda çalınan bakliyat eleme makinelerinin hurdacıya satıldığını tespit eden ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA