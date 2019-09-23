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Elazığ'da FETÖ'den 1 tutuklama

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

23.09.2019 20:50Elazığ'da FETÖ'den 1 tutuklama
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında askeri okullara hazırlık sürecinde ve okul sırasında takipleri örgüt tarafından yapılan, KHK ile ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yapmak suretiyle örgüt üyeleri ile görüştüğü tespit edilen 6 şüpheliyi belirledi. Bunun üzerine Elazığ, İstanbul ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3 eski askeri okul öğrencisi ile askeri okul öğrencilerinden sorumlu 3 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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