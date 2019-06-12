Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ
merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütün ev abisi, alt talebe mesulü ve alt bölge sorumlusu olduğu öğrenilen şüpheliler tespit edildi.Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Ardahan
, Diyarbakır
ve Bartın
'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i polis 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ
, 3. Sayfa