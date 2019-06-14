14.06.2019 14:48
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Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütün ev abisi, alt talebe mesulü ve alt bölge sorumlusu olduğu öğrenilen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Ardahan, Diyarbakır ve Bartın'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i polis 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli bugün İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa

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