Elazığ'da FETÖ operasyonu: 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ
merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgütün ev abisi, alt talebe mesulü ve alt bölge sorumlusu olduğu öğrenilen şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Ardahan
, Diyarbakır
ve Bartın
'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i polis 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli bugün İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ