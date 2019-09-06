Haberler» 3. Sayfa» Haber

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

- Elazığ'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildiELAZIĞ - Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında bir doktorunda bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

06.09.2019 11:29
- Elazığ'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
ELAZIĞ - Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında bir doktorunda bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Erzurum, Bingöl ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda görevde olan bir polis ile bir doktorunda aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin ifadeleri tamamlandı. 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Elazığ'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:04   Bolu'da kaçak silah imalathanesine baskın: 1 gözaltı
16:01   Sivas'ta üç araç çarpıştı: 2 yaralı
15:59   FETÖ'nün yurt dışı yöneticisinin yargılanmasına devam edildi
15:53   Diyarbakır'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
15:52   Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı...
15:44   Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.
15:39   Balık tutmaya giden vatandaş kayboldu