Elazığ
'da FETÖ Operasyonu: 4 tutuklama
ELAZIĞ - Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 6 asker'den 4'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK
içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerler belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli İstanbul
, İzmir
, Denizli
, Kayseri
ve Adıyaman
'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1'i emekli, 1'i KHK ile ihraç edilmiş, 4'ü muvazzaf astsubay olmak üzere toplam 6 asker gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Elazığ
07 Aralık 2018 Cuma 23:44