07 Aralık 2018, 12:08
»»

Elazığ'da Fetö Operasyonu: 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildiELAZIĞ - Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 6 asker adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 6 asker adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu Mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerler belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis, operasyonda 1'i emekli, 1'i KHK ile ihraç edilmiş, 4'ü Muvazzaf Astsubay olmak üzere toplam 6 askeri gözaltına aldı.
Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
07 Aralık 2018 Cuma 12:08