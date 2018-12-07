Elazığ'da Fetö Operasyonunda 4 Tutuklama

Elazığ
merkezli 6 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4'ü muvazzaf 6 asker'den 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK
içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerler belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli İstanbul
, İzmir
, Denizli
, Kayseri
ve Adıyaman
'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1'i emekli, 1'i KHK ile ihraç edilmiş, 4'ü muvazzaf astsubay olmak üzere toplam 6 asker gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ
Elazığ
07 Aralık 2018 Cuma 23:15