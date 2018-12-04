04 Aralık 2018, 12:34
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Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı

Elazığ

Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4’ü muvazzaf 6 asker gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4'ü muvazzaf 6 asker gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu Mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerler belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli İstanbul, İzmir, Denizli, Kayseri ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis, operasyonda 1'i emekli, 1'i KHK ile ihraç edilmiş, 4'ü Muvazzaf Astsubay olmak üzere toplam 6 askeri gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
04 Aralık 2018 Salı 12:34



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