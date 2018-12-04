Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı

Elazığ
merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4'ü muvazzaf 6 asker gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK
içerisinde oluşturduğu Mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerler belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli İstanbul
, İzmir
, Denizli
, Kayseri
ve Adıyaman
'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis, operasyonda 1'i emekli, 1'i KHK ile ihraç edilmiş, 4'ü Muvazzaf Astsubay olmak üzere toplam 6 askeri gözaltına aldı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
04 Aralık 2018 Salı 12:34