Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 8 Gözaltı

Elazığ
merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 7'si muvazzaf astsubay 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK
içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerler tespit edildi. Bunun üzerine bugün Elazığ merkezli Ankara
, Kırşehir
, İstanbul
, Erzincan
, Amasya
, Edirne
, İzmir
, Şanlıurfa
ve Kars
'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7'si muvazzaf ve KHK ile ihraç edilen 1 astsubay olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ
Elazığ