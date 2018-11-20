20 Kasım 2018, 20:22

Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 8 Gözaltı

Elazığ

Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 7’si muvazzaf astsubay 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 7'si muvazzaf astsubay 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmaya yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlayan askerler tespit edildi. Bunun üzerine bugün Elazığ merkezli Ankara, Kırşehir, İstanbul, Erzincan, Amasya, Edirne, İzmir, Şanlıurfa ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7'si muvazzaf ve KHK ile ihraç edilen 1 astsubay olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ Elazığ
20 Kasım 2018 Salı 20:22



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