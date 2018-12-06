Elazığ'da Fetö Sanığı Eski Polise 7 Yıl 6 Ay Hapis

Elazığ
'da Fethullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, FETÖ/PDY üyesi olmaktan kanun hükmünde kararname ile polislikten ihraç edilen tutuklu sanık D.M. T. katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, Bank Asya
'da hesabı bulunduğu ve tanık ifadelerinden örgütün sohbet adı altında toplantı ve faaliyetlerine katıldığını iddiasıyla dava açıldığını bildirdi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık D.M T., "2010-2012 yıllarında Kayseri
'de görev yaptım. Hakkımda beyanda bulunan kişiyi Kayseri'de görev yaptığım dönemden tanırım kendisini kurtarmak için benim adımı kullanmıştır. Çevik şube dışında bir karşılaşmamız olmamıştır. Başka bir zaman diliminde bir samimiyetim olmamıştır ben Kayseri'de kaldığım yıllarda abimin evinde kalıyordum ben bu şahısla hiç görüşmedim asılsız ifadeyi kabul etmiyorum" dedi.
Bank Asya'daki hesabını 2010 yılında düğünden kalan altınlar için açtığını söyleyen sanık, "Herhangi bir talimatla hesap açmadım 2013 yılı Eylül
ayında ev almak istedim diğer bankaların hepsini gezerek faiz hesaplarına baktım en düşük oranı Bank Asya verdi. Ben de kendi menfaatimi düşünerek oradan kullandım başka şube verseydi başkasından alırdım. Hiçbir zaman talimatla para yatırıp hesap açmadım ben sadece Bank Asya'yı kullanmadım diğer bankaları da kullandım. Hesabımda hiçbir zaman şüpheli para kullanımı olmamıştır. ByLock kullanmadım kesinlikle kabul etmiyorum. Silahlı terör örgütüne üye değilim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.
Savunmanın ardından savcı mütalaasında sanığın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanığa hakkındaki örgüt üyeliğinden dolayı 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - ELAZIĞ
Elazığ
06 Aralık 2018 Perşembe 14:31