Elazığ'da, Freni Patlayan Otomobil Devrildi

Elazığ
'da freninin patlaması sonucu kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Alınan bilgiye göre, Misland Kavşağı yakınlarında Yakup Yıldız
idaresindeki 23 AL 122 plakalı otomobilin seyir halindeyken freni patladı.
Yıldız'ın önündeki araçlara çarpmamak için otomobiliyle kaldırıma çarpmasıyla araç devrildi.
Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyir halindeyken bir anda otomobilin freninin patladığını belirtti.
Frenin patlamasıyla aracın daha da hızlandığını ifade eden Yıldız, "Yukarıdan aşağıya geliyordum, benzinliğe girip gaz alacaktım. İkinci viteste ağır ağır geliyordum, frene hafiften dokundum bir gümbürtü koptu. Frenin patladığını hissettim o anda. Önümde araçlar vardı. Onlara çarpmamak için kaldırıma vurdum, kaldırıma vurunca da araba yan yattı." diye konuştu.
Yakup Yıldız,Elazığ