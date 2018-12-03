Elazığ'da Gasp Zanlıları Yakalandı

Elazığ
'da, bir kadının cep telefonunu gasbettikleri iddasıyla 2 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, caddede yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarında yaptıkları araştırma sonucunda, şüpheli olarak belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılarla birlikte ele geçirilen ve gasbedildiği iddia edilen cep telefonu sahibine teslim edildi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:11