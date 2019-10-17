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Elazığ'da gasp zanlısı yakalandı

Elazığ'da, bir çocuğunun cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı.

17.10.2019 10:14Elazığ'da gasp zanlısı yakalandı
Elazığ'da, bir çocuğunun cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı.
İddiaya göre, Yazıkonak Beldesinde F.O (32), durakta bekleyen bir kız çocuğunun elindeki cep telefonunu gasp etti.
Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığınca ekiplerince yapılan çalışma sonucunda kuru sıkı tabancayla Doğankuş köyünde yakalandı.
Zanlının gasp ettiği cep telefonunu sattığını belirtmesi üzerine sattığı iş yerinden geri alınan telefon aileye teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yazıkonak, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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