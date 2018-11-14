Elazığ'da Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlan Edildi

Elazığ
'ın Alacakaya
, Arıcak
, Karakoçan
ve Palu
ilçelerindeki bazı bölgeler, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülecek operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri sınırları i·çeri·si·ndeki bazı alanların 15-29 Kasım 2018 tarihlerinde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda Alacakaya ilçesi sınırlarında Gortil ve Herbite yaylaları, Arıcak ilçesi sınırlarında Görese 1-2 bölgesi, Karakoçan sınırlarında Gazdağı-Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar
batısı, Pilavtepe
bölgesi, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan Doğusu ve Çatılı bölgesi, Palu ilçesinde de Akdağ
Bölgesi ile Haydar ve Deştibotan yaylalarına söz konusu tarihler arasında mülki· ami·r i·zni· olmadan gi·ri·şlerin yasaklandığı kaydedildi.
Karakoçan,Arıcak,Alacakaya,Elazığ
14 Kasım 2018 Çarşamba 20:45