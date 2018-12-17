Elazığ'da Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması

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Elazığ'da Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" yapıldı.Hacı Hulusi Yahyagil Proje Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan yarışmada ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride il genelinde birinci olanlar, Türkiye genelindeki yarışmaya katılmaya hak kazanacak.İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, hafızlığın Kur'an-ı Kerimi ezberleyen ve koruyan kişi anlamına geldiğini belirterek, 6 bin 666 ayeti akılda tutmanın önemli olduğunu belirtti.Hafızların güzel sesleriyle Kur'an-ı Kerim'i dinlediklerini ifade eden Gürtürk, şunları kaydetti:"Kur'an-ı Kerim'in her sayfasında göz yaşı, vefakarlık, cefa vardır. Hafızlar her aileden 10 kişiye şefaat ediyor. Biz de onun için Kur'an-ı öğrenelim yaşayalım ve toplumda hafızlar olarak da örnek bir nesil olmaya devam edelim."Hacı Hulusi Yahyagil Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ömer Dinç de hafızlığın önemine vurgu yaptı.