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Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü camiasından 286 bin TL destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü camiası iştirakçileriyle birlikte 286 bin 570 TL destek sağladı.

10.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:57
Elazığ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü camiasından 286 bin TL destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü camiası iştirakçileriyle birlikte 286 bin 570 TL destek sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına ülke genelinden olduğu gibi Elazığ'dan da destekler gelmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri 4 Bin 770 Türk Lirası, iştirakçi ve tedarikçileri ise 281 bin 800 TL bağışta bulundu. Toplamda 286 bin 570 TL destek sağlandığı bildirildi.

İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gerek depremde, gerekse virüs salgınında kurumumuz yurtları, spor tesisleri, gençlik merkezi ile sürekli vatandaşının yanında olmuştur. Yine bugün de başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasında kurumumuz gerekli hassasiyeti göstererek üzerine düşeni yapmıştır. Kampanyaya yapmış olduğu bağışlardan dolayı personel ve iştirakçilerine teşekkür ediyorum"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Elazığ, Güncel
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