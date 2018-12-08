Elazığ
'da, Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin bıçaklanarak öldürüldü
ELAZIĞ Fırat Üniversitesi
Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, çağrıldığı öğrenci evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili bir kadın doktor ve bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
Olay, merkez Nailbey mahallesi, Tuncay sokaktaki bir öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Hastanesinde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, belirsiz bir konuyu konuşmak üzere öğrenci evine çağrıldı. Evde henüz bilinmeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Doç. Dr. Girgin bıçaklandı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Girgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayet sonrası şüpheliler üniversite öğrencisi F.A. (23) ile pratisyen doktor Ç.G.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde savcının yaptığı inceleme sonrası Girgin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA
)
(Tür: Yurt)
08 Aralık 2018 Cumartesi 22:10