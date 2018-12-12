Elazığ'da Girişimcilik ve Kariyer Günleri Paneli

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:15



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:15

Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri "girişimcilik ve kariyer günleri" konulu panel düzenledi.Fırat Elektronik ve Bilişim Teknolojileri öğrenci topluluğu ve Fırat Üniversitesi (F.Ü) İnsansız Araçlar Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen panelde, üniversite ve lise öğrencileri için F.Ü. Mustafa Temizer Salonu'nda konferans verildi.Fırat Elektronik ve Bilişim Teknolojileri öğrenci topluluğu başkanı Uğur Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, kariyer günlerinin üniversite ve liselerde okuyan öğrencilere yönelik olduğunu söyledi.Burada öğrencilerin öz güvenlerini tazeleme ve geleceğe umutla bakmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, etkinlik ile kardeşlik ve birliktelik mesajı verdiklerini ifade etti.Yılmaz, şöyle devam etti:"Burada sadece üniversite öğrencileri değil lise öğrencileri de bu seminerde faydalanabilecek. Etkinliğimizde iletişim becerileri, iş bulma sürecinde yaşanan sıkıntılar, öğrencilerin karşılarına çıkacak problemlerde ne gibi adımlar atmaları gerektiği ve kendileri ile yüzleşebilecekleri bir etkinlik olacak.Etkinlik sonunda öğrenciler ileriye daha hakim bakabilme ve hayallerine çekinmeden söyleyebilen güçlü ve geniş bakış açısı sağlayacaktır."Fırat Üniversitesi İnsansız Araçlar Topluluğu Kurucu Başkanı Abdulkadir Elçin de, etkinliğin 2 gün süreceğini anımsatarak, "Amacımız konferansa katılanların öğrencilerin öz güvenlerini yükseltmek ve öğrencilerin başarılarına katkı sunmaktır." dedi.