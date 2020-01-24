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Elazığ'da gözaltına alınan kapkaç zanlısı tutuklandı

Elazığ'da cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

24.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:26Elazığ'da gözaltına alınan kapkaç zanlısı tutuklandı
'da cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Mahalle'de iki kadının ellerindeki cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen M.A. gözaltına alındı.

Zanlının üst aramasında bulunan çalıntı cep telefonları sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Yeni Mahalle, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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