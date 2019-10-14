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Elazığ'da güldüren köpek kurtarma operasyonu

Elazığ'da güldüren köpek kurtarma operasyonuELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde havuza düşen bir köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

14.10.2019 17:17
Elazığ'da güldüren köpek kurtarma operasyonu
ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde havuza düşen bir köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. O anları kayıt altına alan bir vatandaşın anlatımı ise gülümsetti.
Baskil merkeze bağlı Elazığ Caddesinde bulunan bir havuza düşen köpeğin çıkamadığı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Köpeğin saldırgan olmasından dolayı yaklaşamayan ekipler, havuza kalıp tahtası uzattı. Uzun uğraşlar sonucu tahtaya yönlendirilen köpek havuzdan çıkmayı başardı. O anlar ise Şano Baydemir tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Baydemir'in olayı kendince anlatması ile izleyenleri güldürdü.
Elazığ'da güldüren köpek kurtarma operasyonu

İtfaiye, Baskil, Elazığ, Genel

Kaynak: İHA

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