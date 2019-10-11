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Elazığ'da gümrük kaçağı 432 adet malzeme ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı 432 adet çeşitli malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

11.10.2019 13:04Elazığ'da gümrük kaçağı 432 adet malzeme ele geçirildi
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada gümrük kaçağı 432 adet çeşitli malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 30 bin TL olan 432 adet gümrük kaçağı çeşitli malzeme ele geçirildi. İçinde çok sayıda takı ve makyaj ürünlerinin de olduğu malzemelere el konulurken şüpheli Ş.A gözaltına alınarak 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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