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Elazığ'da gümrük kaçağı saatler ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta gümrük kaçağı akıllı saatler ele geçirildi.

09.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:02Elazığ'da gümrük kaçağı saatler ele geçirildi
'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta gümrük kaçağı akıllı saatler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, kaçak yollarla ülkeye sokulan çok sayıda farklı marka ve modelde, kameralı akıllı saat ve bu saatlere ait piller ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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