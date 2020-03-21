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Elazığ'da "Hadi gah eve gidek" çözüm olmayınca banklar söküldü

Elazığ'da korona virüs salgını nedeniyle alınan tüm tedbir ve uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturması nedeniyle bazılarına esprili uyarı yazısı asıldı.

21.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:28
Elazığ'da
Elazığ 'da korona virüs salgını nedeniyle alınan tüm tedbir ve uyarılara rağmen vatandaşların banklarda oturması nedeniyle bazılarına esprili uyarı yazısı asıldı. Vatandaşların "Hadi gah eve gidek" esprisine rağmen oturmaya devam etmesi üzerine bu kez ekipler devreye girerek kent merkezinde birçok oturma bankını kaldırdı.

Çin'de ortaya çıkan ardından dünyaya yayılan korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan önlemler her gün biraz daha genişletiliyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da her türlü uyarı, bilgilendirme ve dezenfekte çalışması yapılıyor. Buna rağmen özellikle belirli bir yaş üzerindeki vatandaşlar özellikle kent merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda banklarda oturmaya devam ediyor.Vatandaşların salgına yakalanmaması için ise Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. İlk önce çok sayıdaki banka yörenin şivesiyle esprili bir şekilde "Sağlığın İçin Evde Kal Elazığ, Deyiler dışarda gezene de bulaşi, elese daha ne edek hadi gah eve gidek" yazan tabelalar asıldı. Vatandaşların oturmayı sürdürmesi üzerine ekipler son çare olarak bankları yerinden sökerek, araçlarla taşıdı.Bankların kaldırılmasını birçok vatandaş doğru bir karar olarak değerlendirdi.

Virüsten dolayı evden çıkmamalarının gerektiğini ifade eden vatandaşlardan Mehmet Yıldırım, insanın işi olduğu zaman da işini halledip tekrar eve dönmesi lazım. Vatandaşlarımız kurallara uymuyor ama uymak lazım"dedi.

Virüs olsa da olmasa da günün birinde zaten öleceklerini belirten Batuhan Karacan, "Virüsün bizi etkileyeceğini düşünmüyorum. İster virüs isterse başka bir şey olsun Elazığ haklı yine dışarı çıkarak davranışlarını sergiler. Burası yaşlıların yeri zaten sürekli burada oturuyorlar. Bankları kaldırmaları daha mantıklı en azından burada oturmazlar" diye konuştu.

Virüs dünyanın ve insanların yeni tanıştığı bir hastalık olduğuna değinen vatandaşlardan Suat Öztaş," Bankların kaldırılması büyük bir yardım. Yaşlı ve hasta olanların otobüse bedavaya bindirilişlerinin belli bir süre dondurulması lazım. 10-15 gün sabır edelim daha çok kişiye yayılmasını ve bulaşmasını engellemek için biraz sabırlı olmak lazım" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Çin Halk Cumhuriyeti, Elazığ, Güncel

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