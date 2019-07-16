16.07.2019 23:58
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Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ

Erkan BAY/ELAZIĞ'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Erkan BAY/ELAZIĞ'da, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ç. yönetimindeki 35 KLB 83 plakalı hafif ticari araç, H.İ.T. yönetimindeki 44 BJ 368 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil ve hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan 4 kişiye ayakta müdahale etti. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.


Kaynak: DHA
Kültür Mahallesi, Güncel

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