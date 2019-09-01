Elazığ
'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Diyarbakır
karayolunun 15'inci kilometresinde kuyulu mevkisinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki 23 BS 002 plakalı hafif ticari araç ile S.A. yönetimindeki 23 AAE 820 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.Kazayı görenlerin haber
vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.Polis olay yerinde inceleme yaptı.