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Elazığ'da halk eğitim merkezinde sağlıkçılar için maske üretimi başladı

Elazığ'da halk eğitim merkezinde sağlıkçılar için maske üretimi başladıELAZIĞ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan atölyede koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanları için maske üretimine başlandı.

24.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:43
Elazığ'da halk eğitim merkezinde sağlıkçılar için maske üretimi başladı
Elazığ 'da halk eğitim merkezinde sağlıkçılar için maske üretimi başladı
ELAZIĞ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan atölyede koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanları için maske üretimine başlandı.
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanlarının maske ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Gönüllülerin katılımıyla açılan atölyede sağlık çalışanları için günlük 1000 tane maske üretimi yapılıyor.
Atölyede çalışanların ücret almadığını söyleyen Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazim Atıcı, "Koronavirüs salgının ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile iletişime geçerek, bizler bu konuda neler yapabiliriz diye görüştük. Görüşmede sağlık çalışanları için maske üretimi yapmaya karar verdik. Sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maske yapımına başladık. Günlük 1000 taneye yakın maske üretiyoruz. Hastane ile birlikte çalışıyoruz. Önce malzemeyi hastane bize temin etti. Çünkü malzemelerin hijyen olması geriyordu. Burada ürettiğimizi tekrar Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne gönderiyoruz. Orada sterilizasyon işlemleri yapılıyor. Temel amacımız bu zor şartlarda insanların sağlığını, hayatlarını kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak" dedi.
Maske üretiminde çalışan usta öğretici Tülay İncili, merkezde herkesin gönüllü çalıştığını ve hiç kimsenin ücret talep etmediğini söyledi.
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Kaynak: DHA

Etiketler : Fethi Sekin, Koronavirüs, Elazığ, Güncel

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