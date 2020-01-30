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Elazığ'da hasar gören okulların yıkımı başladı

Elazığ'da depremde ağır hasar gören, kullanılamayacak durumda olduğu tespit edilen okulların yıkımına başlandı.

30.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:40Elazığ'da hasar gören okulların yıkımı başladı
'da depremde ağır hasar gören, kullanılamayacak durumda olduğu tespit edilen okulların yıkımına başlandı.
Merkezi ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde hasar gören yapılar arasında okullar da yer alıyor.
Eğitim- öğretimin 10 Şubat'ta başlayacağı kentte 200'ün üzerinde okulda yapılan inceleme sonucu yıkım kararı verilen 10 okul için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce alınan güvenlik tedbirlerinin ardından iş makineleriyle söz konusu okulların yıkımı başladı.

Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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