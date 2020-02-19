Elazığ 'da hasarlı binaların listeleri muhtarlıklara asıldı

Elazığ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hasarlı oldukları belirlenen binaların listeleri muhtarlıklara asıldı.

Geçen 24 Ocak akşamı merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 75 bin binada yapılan tespitlerin ardından, hasarlı oldukları belirlenen evlerin listeleri muhtarlıklara asıldı. Evlerinin hasar durumunu öğrenmek için muhtarlıklara gelen bina sahiplerinin, hasar tespitine itiraz süreleri ise 30 gün. Vatandaşlar bazı okullarda oluşturulan itiraz noktalarına başvurarak, itirazda bulunabilecek.

'30 GÜN İÇERİSİNDE İTİRAZ HAKLARI VAR'

Depremde 9 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesi Muhtarı Ergün Gül, mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yoğun bir çalışmanın yapıldığını anlatarak, "Bunlar kesin listeler. Ağır hasar, orta hasar hafif hasar diye ayrılmış. Vatandaşlarımızın bunlara 30 gün içerisinde itiraz hakları var. Kod numaralarını alıp, itiraz edebilirler. Mahallemizde ciddi anlamda ağır hasarlı binalarımız var. Orta hasarlı binalarımız da var. Güçlendirme mi olacak yoksa ağır hasar statüsüne mi girecekler bekliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda ciddi çalışma yapıyor" dedi.

Depremde evi hasar gören Fatih Sönmez ise, devam eden artıcı depremler nedeniyle korku yaşadıklarını ifade ederek, "Depremden dolayı evlerimiz hasar gördü. Hasar tespiti yapıldıktan sonra bu listeler asıldı. Buradan bakıp, dilekçe vereceğiz. Evim az hasarlı gözüküyor. Evimizde kalıyoruz şu anda. Ama devamlı sarsıntı oluyor " diye konuştu.