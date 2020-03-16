Elazığ'da hasarlı binaların yıkımı için ihale
Elazığ'da depremde ağır hasar gören 20 bin metre kare alana sahip 3 ayrı yıkım çalışması için 2 gün sonra ihale yapılacağı bildirildi.
16.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:47
Elazığ 'da depremde ağır hasar gören 20 bin metre kare alana sahip 3 ayrı yıkım çalışması için 2 gün sonra ihale yapılacağı bildirildi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kente ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Bir taraftan yıkım çalışmaları devam ederken diğer taraftan da yeni yıkım yapılacak alanlarla ilgili çalışma yapılıyor. Elazığ Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise kentin farklı yerlerinde depremde ağır hasar gören 20 bin metrekare alana sahip 3 ayrı yıkım ihalesinin 2 gün sonra yapılacağı açıklandı.
Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalara ait yıkım çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede şehrin muhtelif yerlerinde depremde ağır hasar gören 20 bin metrekare alana sahip üç ayrı yıkım çalışmasına ilişkin ihaleye çıkılacaktır. Elazığ Belediyesi Encümen Salonunda 18.03.2020 tarihinde çıkılacak ihale 09.00, 10.00 ve 11.00 saatlerinde gerçekleştirilecektir"denildi.
Öteyandan ihaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi bugünden itibaren belediye encümen servisinden temin edebileceği aktarıldı. - ELAZIĞ
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kente ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Bir taraftan yıkım çalışmaları devam ederken diğer taraftan da yeni yıkım yapılacak alanlarla ilgili çalışma yapılıyor. Elazığ Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise kentin farklı yerlerinde depremde ağır hasar gören 20 bin metrekare alana sahip 3 ayrı yıkım ihalesinin 2 gün sonra yapılacağı açıklandı.
Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalara ait yıkım çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede şehrin muhtelif yerlerinde depremde ağır hasar gören 20 bin metrekare alana sahip üç ayrı yıkım çalışmasına ilişkin ihaleye çıkılacaktır. Elazığ Belediyesi Encümen Salonunda 18.03.2020 tarihinde çıkılacak ihale 09.00, 10.00 ve 11.00 saatlerinde gerçekleştirilecektir"denildi.
Öteyandan ihaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi bugünden itibaren belediye encümen servisinden temin edebileceği aktarıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
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