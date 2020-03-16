Menü
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da hasarlı binaların yıkımı için ihale - Güncel

Elazığ'da hasarlı binaların yıkımı için ihale

Elazığ'da depremde ağır hasar gören 20 bin metre kare alana sahip 3 ayrı yıkım çalışması için 2 gün sonra ihale yapılacağı bildirildi.

16.03.2020 11:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:47
Elazığ'da hasarlı binaların yıkımı için ihale
Elazığ 'da depremde ağır hasar gören 20 bin metre kare alana sahip 3 ayrı yıkım çalışması için 2 gün sonra ihale yapılacağı bildirildi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kente ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Bir taraftan yıkım çalışmaları devam ederken diğer taraftan da yeni yıkım yapılacak alanlarla ilgili çalışma yapılıyor. Elazığ Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise kentin farklı yerlerinde depremde ağır hasar gören 20 bin metrekare alana sahip 3 ayrı yıkım ihalesinin 2 gün sonra yapılacağı açıklandı.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı binalara ait yıkım çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede şehrin muhtelif yerlerinde depremde ağır hasar gören 20 bin metrekare alana sahip üç ayrı yıkım çalışmasına ilişkin ihaleye çıkılacaktır. Elazığ Belediyesi Encümen Salonunda 18.03.2020 tarihinde çıkılacak ihale 09.00, 10.00 ve 11.00 saatlerinde gerçekleştirilecektir"denildi.

Öteyandan ihaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi bugünden itibaren belediye encümen servisinden temin edebileceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Elazığ, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar