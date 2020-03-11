Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz sayısı 21 bin 628 oldu
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için başlatılan itiraz sürecinde sayı 21 bin 628'e ulaştı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için başlatılan itiraz sürecinde sayı 21 bin 628'e ulaştı.
24 Ocak'ta meydana gelen depremde Elazığ'da 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Binlerce yapı ise orta ve az hasarlı olarak tespit edildi. Kent genelinde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, hasarlı binalar ile ilgili de itiraz sürecinde sona doğru yaklaşıldı. 17 Mart'ta sona ermesi planlanan itiraz süreciyle ilgili kent merkezi ve ilçelerde bulunan 19 noktaya şuana kadar 21 bin 628 başvuru yapıldı.Yapılan başvuruların sırasıyla uzman ekipler tarafından yeniden incelenerek, nihai kararın verileceği bildirildi. - ELAZIĞ
24 Ocak'ta meydana gelen depremde Elazığ'da 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Binlerce yapı ise orta ve az hasarlı olarak tespit edildi. Kent genelinde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, hasarlı binalar ile ilgili de itiraz sürecinde sona doğru yaklaşıldı. 17 Mart'ta sona ermesi planlanan itiraz süreciyle ilgili kent merkezi ve ilçelerde bulunan 19 noktaya şuana kadar 21 bin 628 başvuru yapıldı.Yapılan başvuruların sırasıyla uzman ekipler tarafından yeniden incelenerek, nihai kararın verileceği bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Güncel
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Güncel
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Güncel
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor