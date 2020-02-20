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Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz sayısı 7 bin 479'a ulaştı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için başlatılan itiraz sürecinde sayı 7 bin 479'a ulaştı.

20.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:47Elazığ'da hasarlı yapılarla ilgili itiraz sayısı 7 bin 479'a ulaştı
'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri çeşitli derecede hasar görenler için başlatılan itiraz sürecinde sayı 7 bin 479'a ulaştı.

24 Ocak'ta meydana gelen depremde 19 bin 821 bağımsız bölümden oluşan yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısı 8 bin 519 olarak belirlendi. Yaklaşık bin 600 yapı ise orta hasarlı olarak tespit edildi. Kent genelinde yaraların sarılması için çalışmalar sürürken, hasarlı binalar ile ilgili de itiraz süreci de 3 gün önce başlatıldı. Kent merkezinde bulunan 16 noktada ilan edilerek bir ay sürecek itiraz süreci için başvurular alınmaya başlandı.İlk 3 günde yapılan itiraz sayısı ile 7 bin 479'a ulaştı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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