Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı - Haberler

Elazığ'da hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir hastanede kendisine hasta yakını süsü verip, 3 hasta yakınından 2 cep telefonu ile bir cüzdan çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

13.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:34Elazığ'da hasta yakını süsü verip, hasta yakınlarını soyan şüpheli yakalandı
'da bir hastanede kendisine hasta yakını süsü verip, 3 hasta yakınından 2 cep telefonu ile bir cüzdan çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Üniversitesi Hastanesinde 3 hasta yakınının kliniğe ve mescidinde şarja bıraktığı 2 cep telefonu ile dolaptan bir cüzdanı çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin F.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin eşkal bilgilerinden kimliğine ulaşan polis, şahsı yakaladı.

Kendisini hasta yakını olarak tanıttığı ortaya çıkan şüpheli emniyete götürülerek ifadesi alındı. İfade sonrası "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:15  Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı - Haberler
18:12  Bingöl'de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama - Haberler
18:12  Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı - Haberler
18:09  Damadı silahla yaralayan kardeşi gözaltına alındı - Haberler
18:07  Elazığ polisinin şok uygulamalarında, 7 silah ele geçirildi - Haberler
17:47  Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı - Haberler
16:58  Süleyman Soylu'nun kılcal damarlardaki çatlak nedeniyle burnunun kanadığı öğrenildi - Haberler
16:39  Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış - Haberler
16:32  Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor: 3 yıl sonra beni göremeyeceksiniz - Haberler
16:22  Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar - Haberler
13.01.2020 18:31:20