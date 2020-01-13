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Elazığ'da hasta yakınlarının yapmış olduğu ürünler sergilendi

Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi tedavi gören hasta yakınlarının yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

13.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:25
Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi tedavi gören hasta yakınlarının yapmış olduğu el emeği göz nuru ürünler sergilendi.
Bir süre önce Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hasta yakınlarına sosyal ve psikolojik anlamada destek sunmak amacıyla çeşitli branşlarda kurs açıldı.
Bu kapsamda palyatif servisinde tedavi gören 24 hasta yakını 'Kültür şehri Harput" temalı 65 ürün yaptı.
Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir hastanesi Başhekimi Savaş Öztürk,hasta yakınlarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak için bu tür kursları açtıklarını söyledi.
Burada hasta yakınlarının çok güzel eserler ortaya çıkardığını ifade eden Öztürk, "Hastanemizde görevli usta öğreticilerin gözetiminde hasta yakınları el emeği göz nuru ürünler yaptı.Hastanemizde tedavi gören hasta yakınlarımızın sosyal uğraşı olarak bu şekilde sanat ile ilgilenmeleri bizleri mutlu etmektedir. " dedi.
Elazığ Halk Eğitim Müdürü Kazım Atıcı da 2020 yılının ilk sergisini Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde açtıklarını söyledi.
Hastanede 15 usta öğreticiyle kurs açtıklarını aktaran Atıcı, "Amacımız. hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza güzel bir vakit geçirmelerini sağlamak. Özellikle yaşadıkları stresli ortamda bir nebzede olsa kurtulmalarına imkan sağlamak bu kurslarımızı düzenliyoruz. Burada özellikle kağıt rölyef, bez baskısı ve unutulmaya yüz tutmuş birbirinden değerli ürünler sergileniyor." diye konuştu.
Hasta yakını Nevin Can da "Palyatif servisinde annem yatıyor. Açılan kurslarda hocalarımız bizlere çok destek oldu. Burada bize ikinci ailemiz oldular. Bu bizi moral olarak çok etkiledi. Bu etkinlikler bize çok iyi geldi." dedi.
Elazığ'da hasta yakınlarının yapmış olduğu ürünler sergilendi

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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