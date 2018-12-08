Elazığ'da "Hayatına Dokun Umut Ağacı" Projesi

Elazığ
Gençlik Merkezi gönüllüleri, çocukları hayal ettikleri oyuncaklarla buluşturdu.
Dezavantajlı çocuklar "Hayatına dokun umut ağacı" projesi kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
salonunda bulunan dilek ağacına astı.
Gönüllüler, daha sonra o kağıtlarda yazan oyuncakları temin edip, çocuklara hediye etti.
Proje sorumlusu Gamze Geçmez, projeyle dezavantajlı çocukları mutlu etmeye çalıştıklarını belirterek, "Gençlerimiz ihtiyaç sahibi, hayalini kurmuş ama ulaşamamış bir öğrenci seçerek onlara hayallerini kurduğu oyuncakları aldı." dedi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,Elazığ
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:08