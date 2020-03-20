Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'da hem deprem hem de koronavirüs korkusu - Haberler

Elazığ'da hem deprem hem de koronavirüs korkusu

Elazığ'da hem deprem hem de koronavirüs korkusuELAZIĞ'da, dün akşam meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaşayanlar, olası bir deprem ihtimaline karşı evlerinden dışarı çıkarken, aynı zamanda koronavirüs tedirginliği yaşıyor.

20.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:10
Elazığ 'da hem deprem hem de koronavirüs korkusu
ELAZIĞ'da, dün akşam meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaşayanlar, olası bir deprem ihtimaline karşı evlerinden dışarı çıkarken, aynı zamanda koronavirüs tedirginliği yaşıyor.
Dün akşam merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, kentte tedirginliğe neden oldu. Depremin ardından sokağa çıkanlar, bu kez koronavirüs nedeniyle panik yaşadı. Evde kaldıklarında deprem korkusu yaşadıklarını anlatan kent sakinleri, dışarı çıktıklarında ise koronavirüs salgınına yakalanacağı korkusu yaşıyor.
'EVE GİDİYORUZ DEPREM, DIŞARI ÇIKIYORUZ KORONAVİRÜS'
Dün akşam meydana gelen deprem sırasında korktuğunu anlatan kent sakinlerinden Metin Albaşkara, "Şaşırdık, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmayın deniliyor. İçeri giriyoruz deprem, dışarı çıkıyoruz koronavirüs korkusu. Dışarı çıkmamak en mantıklı olan bir şeydir. Mümkün olmadığı sürece kimse dışarı çıkmasın" dedi.
Hem deprem hem de koronavirüs nedeniyle tedirgin olduklarını anlatan Ercan Şahin ise "Akşam deprem olduğunda panik olup, dışarı çıktık. Dışarıdayken bu kez koronavirüs tedirginliği yaşıyoruz. Korkuyoruz ama önlem almamız da gerekiyor" diye konuştu.
DEPREM NEDENİYLE KERPİÇ EVDE HASAR OLUŞTU
Yeni Mahalle'de bulunan 2 katlı kerpiç evde hasar oluştu. Ekiplerin yaptığı hasar tespit çalışmalarının ardından 2 katlı evde kalan aileler tahliye edildi.
DEPREM ANI KAMERADA
Öte yandan dün akşamki deprem anı ise kameraya yansıdı. Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların deprem anında kaçtıkları görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Elazığ’da hem deprem hem de koronavirüs korkusu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Elazığ'da hem deprem hem de koronavirüs korkusu
Etiketler : Koronavirüs, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbullular ’evde kal’ çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler Haberler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Korkutan görüntüler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi Haberler
Koronavirüs insan hücrelerine ne yapıyor? Adım adım görüntülendi
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi Haberler
Gece yarısından itibaren geçerli olacak! Benzin ve motorine zam geldi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu Haberler
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin Haberler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi! Sakın bu oyuna gelmeyin
Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

Pamukkale Belediyesi vatandaşların araçları ücretsiz dezenfekte etti - Haber Sağlıkçılardan "evinizde kalın" mesajı - Haber Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından hükümlülerle ilgili açıklama - Haber Emekli polis, iki kişiyi tabancayla yaraladı - Haber ERZURUM Evinde dumandan boğularak öldü - Haber İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler - Haber Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber
Loading