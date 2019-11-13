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Elazığ'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı ÖLÜ SAYISI

Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

13.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:50Elazığ'da hemzemin geçitte kaza: 2 ölü, 1 yaralı ÖLÜ SAYISI
'da hemzemin geçitte yolcu treninin otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vedat Yiğit idaresindeki 22012 Malatya-Tatvan seferini yapan yolcu treni, Ataşehir Mahallesi'nde bariyersiz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım'ın kullandığı 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı.

Trenin otomobili yaklaşık 200 metre sürüklediği kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan sürücü Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde, Ferdi Akbulut ise özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Yusuf Özdağan'ın tedavisi ise Fırat Üniversitesi Hastanesinde sürüyor.

Selahattin Yıldırım, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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