26.06.2019 16:37
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Elazığ'da hırsızlık anı kameraya yansıdı

Elazığ

Elazığ'da, bir ikametten 5 güvercin ile bisiklet, bir iş yerinden ise malzeme çalan zanlı gözaltına alındı.

Elazığ 'da, bir ikametten 5 güvercin ile bisiklet, bir iş yerinden ise malzeme çalan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yurtbaşı beldesinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren kişinin 18 yaşından küçük M.D. olduğunu tespit etti.

Kameraya yansıyan görüntülerde, camını kırdığı pencereden iş yerine giren zanlının bazı eşyaları çaldığı görülüyor.
Ekipler tarafından yapılan çalışmanın sonucunda gözaltına alınan M.D'nin aynı gece bir ikametten 5 güvercin ile bir bisiklette çaldığı da belirlendi.
Kaynak: AA
Elazığ , Güncel

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