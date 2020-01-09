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Elazığ'da hırsızlık gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

Elazığ'da, bir ikametten kangal cinsi köpek ile bir iş yerinden 2 televizyon çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

09.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:44Elazığ'da hırsızlık gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

'da, bir ikametten kangal cinsi köpek ile bir iş yerinden 2 televizyon çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikametten kangal cinsi köpek ile bir iş yerinden 2 televizyon çalınması olayının fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.


Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlık olaylarını O.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.


Operasyonla gözaltına alınan O.B'nin 3'ü hırsızlıktan 18 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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