Elazığ'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Yakalandı

Elazığ
'da yazlık evlerden bakır kazan ve değerli eşya çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Akçakiraz
beldesinde bulunan yazlık evlerden plakasız sepetli motosikletle bakır kazan ve değerli eşya çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmanın sonucunda ekipler, şüpheliler S.T. ve K.A'yı çaldıkları bakır kazanları sanayi sitesine satmak için götürürken takibe aldı.
Jandarma tarafından takip edildiklerini anlayınca motosikleti yolda bırakarak kaçmaya çalışan iki şüpheli, yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Zanlıların çaldıkları kazanları çalıntı olduklarının anlaşılmaması için balyozla ezerek kullanılmayacak hale getirdikleri ve üzerini battaniyeyle kapatarak fark edilmemesine çalıştıkları belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Jandarma,Elazığ
02 Aralık 2018 Pazar 23:44