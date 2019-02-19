Elazığ'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Kaynak: AA

Elazığ'da, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kentte farklı tarihlerde 3 iş yerinden 15 bin lira değerinde sigara, 3 ikametten bilgisayar, tüfek ve bir miktar para ile motosiklet çalınması olaylarına ilişkin çalışma yapıldı.Tespit edilen zanlılar M.K, M.H.G, E.Ü. ve H.Ö. operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan M.K, M.H.G. ve E.Ü. tutuklandı, H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.