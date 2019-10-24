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Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

24.10.2019 22:58Elazığ'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, farklı tarihlerde kent merkezi ile Kovancılar ilçesinde ev iş yerlerinden bir motosiklet, 3 bilgisayar, 1 av tüfeği, elektronik eşya, inşaat ve el aletleri ile bakır malzeme çaldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüpheliler M.A, F.Ç. ve Ü.D. gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada söz konusu çalıntı malzemelerin bir kısmı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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