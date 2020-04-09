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Elazığ'da "Hitit" dönemine ait heykel ele geçirildi

Elazığ'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri, "Hitit" dönemine ait heykel ele geçirdi.

09.04.2020 10:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:35
Elazığ'da

Elazığ 'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri, "Hitit" dönemine ait heykel ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheliler Y.N. ve K.Ş.'nin elinde bulundurdukları eski bir eseri satmak amacıyla müşteri aradığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, alıcı kılığına girdi. Şüphelilerle buluşan ekipler, şahısları "Hitit" dönemine ait olduğu değerlendirilen heykelle birlikte suçüstü yakaladı. Ele geçirilen heykelin incelenmesi için Müze Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

(Mehmet Hanifi Şahin/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Güncel
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