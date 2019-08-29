Elazığ'da hükümlülerden çevre duyarlılığı

Elazığ Belediyesi, Elazığ Adliyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen proje doğrultusunda, Elazığ'da denetimli serbestlikten yararlanan 50 hükümlü, Kültür Park, Cip Mesire Alanı, Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı ve tarihi Harput'ta çevre temizliği yaptı.

Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde, 26-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" doğrultusunda düzenlenen etkinliğin son gününde hükümlüler tarihi Harput'ta kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Organizasyona, Elazığ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, Cumhuriyet savcıları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yöneticileri destek verdi.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, çevrenin korunması ve yaşatılmasının toplumun tüm kesimlerinin ortak paydası olduğunu vurgulayarak, projenin toplumda çevre duyarlılığının artırılması noktasında çok önemli olduğunu kaydetti.