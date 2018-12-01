Elazığ'da "Huzur 23 Uygulaması"

Elazığ
'da polis ekipleri Huzur
23 adı verilen genel asayiş uygulaması yaptı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü
ekipleri şehrin giriş, çıkışları, umuma açık yerler ve metruk alanlarda eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulama kapsamında, 133 umuma açık iş yeri ve 160 araç denetlendi, 2 bin 410 kişi sorgulandı.
Sorgulamalarda tehdit, basit yaralama, yoklama kaçağı suçlarından aranma kaydı olan 3 kişi yakalandı, 14 sürücüye cezai işlem uygulandı.
İş yerlerinde yapılan denetimlerde, 2 iş yerine ruhsatsız olarak faaliyet yürütmekten, 2 iş yerine kimlik bildirimsiz işçi çalıştırmaktan ve 1 iş yerine de nargile içtirme belgesi olmadan, nargile içirtmekten dolayı işlem yapıldı.
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:14